cheero Solido 10000mAhをレビュー！写真はiPhone Airを充電しているところモバイルバッテリーはスマートフォン（スマホ）などの電池切れに備えるために利用する必須アイテムですが、最近は発火事故などが発生しており、より高い安全性が求められています。そうした中で新しい素材を用いたナトリウムイオン電池のほか、既存のリチウムイオン電池でも電解質をゲルやクレイなどの準個体（半固体）にすることによって発熱や膨張が少な