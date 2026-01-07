グラビアアイドルのまいてぃ（33）がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。新年にふさわしい、グラドルならではの大胆“鏡餅”ショットを披露した。 【写真】やばすぎる！けしからん鏡餅 まいてぃは2日に「謹賀新年」と題して、写真を投稿。ふんどしを締めたH90センチの美ヒップにミカンをのせる、“鏡餅”さながらのおめでたい大胆ショットを披露した。その他にも、頭にミカンを載せる全身バージョンも披