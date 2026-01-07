日本釣用品工業会は、2026年1月16日(金)から1月18日(日)までの3日間、パシフィコ横浜にて「釣りフェス2026 in Yokohama」を開催。3年連続で過去最多の出展社数を更新し、日本の豊かな自然と最先端技術が融合した“釣り文化”を発信する国内最大級の祭典です。 釣りフェス2026 in Yokohama 開催期間：2026年1月16日(金)〜1月18日(日)開催場所：パシフィコ横浜 展示ホール公式サイト： https://www.tsurifest.com/&#