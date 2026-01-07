東京都は、令和8年(2026年)1月7日(水)から1月12日(月・祝)まで、新宿高島屋11階催会場にて「江戸から伝わる一筋の道 第69回東京都伝統工芸品展」を開催。都内最大規模となるこの展示会では、東京都の伝統工芸品40点が一堂に会するほか、能登半島地震からの復興を応援するための輪島塗コーナーも展開されます。 東京都「江戸から伝わる一筋の道 第69回東京都伝統工芸品展」 会期：令和8年1月7日(水)〜1月12日(月・