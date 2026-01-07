コピス吉祥寺は、2026年1月24日(土)・1月25日(日)の2日間、屋外スペースGREENING広場にて、マルシェイベント『農to福のマルシェ』を開催。東京都産野菜と新年にちなんだ「福」をテーマに、縁起の良い食材やグルメが集結します。 コピス吉祥寺「農to福のマルシェ」 開催期間：2026年1月24日(土)・1月25日(日)開催時間：11:00〜18:00開催場所：コピス吉祥寺 A館3階 GREENING広場入場料：無料 地域の食材を見つ