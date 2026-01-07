コミーは、割れない姿見『ワーレン』の新ラインアップを追加し、2026年1月6日(火)より販売中。従来のビス固定タイプに加え、両面テープで貼り付けるだけで簡単に設置できる新モデルが登場しました。 コミー「ワーレン」新ラインアップ 発売日：2026年1月6日(火)価格：・V35NEKO／V35KUMA／V35MARU／V35SHIKAKU：各16,500円(税込)・V12HOSHI：9,680円(税込) ※3枚1セットURL： https://www.komy.jp/product/v/