「110番の日」を前に“一日警察署長”が呼びかけたのは…。 【写真を見る】CBC友廣南実アナウンサーが一日警察署長に ｢110番通報｣の適切な利用呼びかける 愛知県警で去年受理した通報の約4分の1が緊急性なし 緊急以外の相談は ｢#9110｣で 名古屋・昭和警察署の一日警察署長を務めた、CBCテレビの友廣南実アナウンサー。1月10日の「110番の日」を前に、「110番通報」の適切な利用を呼びかけました。 （友廣南実アナウ