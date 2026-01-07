FORESTONは、2026年1月13日(火)、奥入瀬エリアにツアーの拠点事務所となる『FORESTON -OIRASE BASE-』をオープン。ネイチャーガイドツアーの発着拠点としての機能に加え、自然環境に関する書籍を取り揃えた「ミニライブラリー」を併設し、地域住民や旅行者が気軽に立ち寄れるオープンスペースとして運用されます。 FORESTON「FORESTON -OIRASE BASE-」 オープン日：2026年1月13日(火)所在地：青森県十和田市大字奥