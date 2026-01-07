地方競馬での珍名馬の激走がＳＮＳ上で盛り上がっている。１月７日に行われた浦和競馬１１Ｒは、重賞「第６９回 ニューイヤーカップ」（ダート１５００メートル）。名牝ロジータが勝ち馬に名を連ねる伝統のレースには、１２頭が出走し、勝ったのは単勝１０９・６倍で秋元耕成騎手が騎乗したモコパンチ（牡３歳、船橋・矢野義幸厩舎、父ミスターメロディ）だった。単勝１番人気のハンデンドレイクやロードレイジング、スマトラ