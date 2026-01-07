ラーメンショップマルキュー浜川崎店は、2025年11月にオープン1周年を迎えたことを記念し、「1周年感謝祭」を開催。2025年12月より、感謝還元として新企画や新メニューの提供を随時開始しています。 ラーメンショップマルキュー浜川崎店「1周年感謝祭」 開催期間：2025年12月より随時実施開催場所：ラーメンショップマルキュー浜川崎店 川崎市川崎区に位置する同店が、1周年の節目に合わせて実施する感謝還元