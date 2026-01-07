俳優の天海祐希、田中哲司、速水もこみち、鈴木浩介が7日、都内で行われた劇場版『緊急取調室 THE FINAL』大感謝ツアー in 東京に参加した。【写真】あわあわ⋯田中哲司＆鈴木浩介に突っ込まれ大慌ての速水もこみち冒頭のあいさつで速水は「皆さん、こんばんは。速水もこみちです。本年もどうぞよろしくお願いします。そうですね、え〜っと。本日はお越しいただき、ありがとうございます」とぬるっと話し始めた。田中哲司