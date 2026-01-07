「デイリー杯ニューイヤーカップ・Ｓ３」（７日、浦和）大荒れだ！何と１０番人気のモコパンチが直線で一気に伸びて重賞初制覇。「第３回ネクストスター東日本・Ｓ３」（３月１２日・船橋）への優先出走権をゲットした。２着に４番人気のヤギリアイビス、３着に６番人気のコンヨバンコクが入り、上位を船橋勢が占めた。３連単は８２万３４０円。１番人気のハンデンドレイクは６着に敗れた。まさか、まさかの大逆転だ−。乱戦