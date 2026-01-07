軍事転用が可能な軍民両用品の輸出規制に対し日本政府が抗議したことを受け、中国外務省は「完全に正当で合法だ」と反発しました。中国外務省の報道官は7日の会見で、軍民両用品の輸出規制強化に日本政府が抗議したことについて問われ、「中国は法と規則に基づき措置を講じている。完全に正当かつ合理的で、合法である」と反発しました。その上で、「国家の安全と利益を守り、国際的義務を履行するためだ」として、規制強化の正当