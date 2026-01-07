みなさん、あけましておめでとうございます。2026年もよろしくお願いします。 昨年は、たくさんの方に読んでいただき、本当に感謝しております。ちーちゃんは1月8日で、なんと17歳になりました。ここまで長生きしてくれることなどは特に考えてもおらず、こうやって17歳になってもなお元気で、さらにこんなにたくさんの方々に応援していただけることを想像もしていませんでした。本当に本当にありがたいことだと思っています