雲仙市のブランド”カキ”の販路拡大や知名度向上に向けた取り組みです。 美食都市”雲仙”から新たな名産を。 試食会が開催され、地元の人たちにおいしさをPRしました。 殻からはみ出しそうなほど身が詰まったカキ。 貝柱が大きさが特徴です。 雲仙市のブランドカキ「瑞穂牡蠣」。 7日に雲仙市内で販路拡大や知名度向上などを目的に試食会が行われ、飲食店の関係者など約20人が参加しました。