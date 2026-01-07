【漫画】本編を読む「がんになりました」という言葉は、それだけで重く、読む側も身構えてしまう。けれど『50代おひとり様、5％の希少乳がんになりました』（ナヲコ：著、寺田満雄：監修/KADOKAWA）は、その重さを真正面から引き受けつつ、決して読者を置き去りにしない一冊だ。健康診断を後回しにしていた未婚アラフィフの漫画家である著者が胸のしこりに気づき、「5％の希少乳がん」と診断されるところから始まる。「がん」と