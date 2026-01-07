FC町田ゼルビアは7日、『2026 FC町田ゼルビア キックオフミーティング』を開催した。株式会社ゼルビア代表取締役COOを務める上田武蔵氏は、冒頭の挨拶で黒田剛監督およびクラブに対するけん責処分を謝罪した。「けん責処分があった件につきまして、皆様にもご不安を与えてしまい申し訳ございませんでした。クラブとしてもリーグからご指摘いただいたところにしっかりと向き合い、リーグにもご協力いただきながら、再発防止に向