メ～テレ（名古屋テレビ） コメの平均価格は依然として高止まり。年が明け、今年の見通しは？ 名古屋市の米穀店に聞きました。 愛知県春日井市のスーパー「エフ マルシェ」。新潟県産のブランド米が4000円台で売られています。 「コメ高いですね。前と比べると倍の値段」（買い物客） 「全然コメの値段は下がっていないと思う」（買い物客） 高値が続くコメに、どのお客も「ため息」が。中には…