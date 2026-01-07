昨今ますますファン層を広げ、人気が高まっているVTuber＝バーチャルYouTuberのみなさん。2026年は、VTuber文化の発祥からちょうど10周年の節目の年。いったいどんな人たちが話題になり、どんな潮流が生まれていくのか？ 識者2人の視点で分析！お話を伺った方々たまごまごVTuberをはじめとするオタク・サブカル系の分野を中心に、各種媒体で執筆しているライター。『仕事のマナー「気がきかない」なんて言われるのは大問題ですっ！