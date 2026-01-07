見ているだけで心がほどける、愛らしい焼菓子が銀座コージーコーナーから登場します。小犬と小ねこをモチーフにしたサブレやポーチ入りスイーツは、1月11日の犬の日や2月22日の猫の日を前にした特別感たっぷりのラインアップ。自分へのご褒美にも、動物好きな方へのギフトにもぴったりな可愛さで、思わず笑顔がこぼれるひとときを届けてくれます♡ 犬派も猫派も心ときめく新デザ