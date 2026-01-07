けさの県内は富山市などで、この冬一番の冷え込みとなりました。この寒さの中でも優雅な姿を見せているのがハクチョウです。富山市の田尻池では富山で冬を越しているハクチョウたちが朝のひとときを過ごしていました。♪ハクチョウの羽音と鳴き声けさ6時半ごろ。ゆっくりと水面を進むのは冬の使者、ハクチョウです。富山市の田尻池では毎年、ハクチョウたちが冬を越しています。けさは最低気温が上市町東種で氷点下6.7度氷見市と富