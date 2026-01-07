能登半島地震から2年。液状化対策工事をめぐって新潟市は早ければ今年度中にも土地の所有者に対し工事を希望するかの意向確認を始める方針を明らかにしました。2年前の能登半島地震で新潟市西区や江南区を中心に広がった液状化被害。市は対策工事を検討しています。工事は街区ごとに行われ、土地の所有者に対して原則、一坪あたり5250円の負担を求めていて「全員の同意」を前提としています。市は希望する自治会を対象に去年11月か