TBS『サンデーモーニング』に出演中の杉浦みずきさんのFLASHデジタル写真集「杉浦みずきnatural colors」がリリースされました。【写真】きれいなお姉さん・杉浦みずきさんアナウンサー、キャスターが多数在籍する「セント・フォース」から、TBS・サンモニに出演中の杉浦さんがFLASH初登場。青空の下、水たまりを跳ねる無邪気な笑顔、ベッドの上で見せる柔らかな眼差し、黒ワンピースで魅せる大人びた表情--テレビでは見られない