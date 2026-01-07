一言に「お金持ち」といっても、人それぞれでお金持ちになる経緯は違います。ある人は、親から多大な財産を相続することでお金持ちになります。またある人は、幸運にも事業が「当たって」、財を築きます。ほかにも、財産を持つパートナーと結婚する人もいれば、正真正銘、自分の力……すなわち努力でお金持ちになる人もいます。お金持ちになる方法はさまざまありますが、どの方法を選ぶかは人それぞれですし、どう頑張っても選べな