大学1年の李響さんは約束の時間の10分前となる午後2時50分に、学校の近くのカフェに到着し、窓際の席に座った。そして、メガネを丁寧に拭いて、第一印象を良くするために、まず初めに言う言葉を練習していた。会う約束をしているのは、ショート動画関連の創業者で、会うのは初めて。その目的は「スキルシェア」で、こうした交流は「Coffee Chat」と呼ばれている。李さんが「Coffee Chat」を利用するのはこれが初めてだ。中国青年報