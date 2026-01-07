きょう1月7日は七草の節句です。岐阜県高山市の飛騨一宮水無神社では新春恒例の「七草粥祭」が行われました。 【写真を見る】七草の節句 地元でとれた新鮮なセリやナズナなどが入って約200食分が参拝者らに振る舞われる 飛騨一宮水無神社 岐阜・高山市 一年の無病息災を祈願し、邪気や万病を払うとされる七草がゆが神前に供えられました。地元でとれた新鮮なセリやナズナなどが入っていて、約200食分が参拝者らに振る舞われま