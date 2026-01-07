中国の内陸部中腹に位置する陝西省考古研究院が1月6日に明らかにしたところによると、考古学関係者が唐代の都である西安で唐代の墓を発見し、陶磁器、銅器、西域の特色を持つ金銀器などの器物が出土したとのことです。陝西省考古研究院は2022年1月から2024年4月にかけて、西安市長安区賈里村改造プロジェクトの建設工事に合わせて、プロジェクト用地敷地内の古墓の発掘を進めました。うち番号M228墓葬の墓主である馬三娘は、左率府