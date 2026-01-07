顔面刷新で「モダン＆スポーティ」に進化！ 雪道最強の限定車も 2025年6月の大幅改良でフロントフェイスを一新し、より精悍なスタイルへと生まれ変わったルノーのコンパクトSUV「キャプチャー」。11月にはこれからの季節に頼もしい“雪道仕様”の限定車もラインナップに加わり、その魅力はさらに深まっています。【画像】超カッコいい！ これがリッター「23km」走る「“新”コンパクトSUV」です！（88枚）キャプチャーは初代