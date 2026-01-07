オランダの人気絵本『ミッフィー』のお花屋さん「フラワーミッフィー」は、1月16日（金）〜2月1日（日）の期間、ポップアップショップ「Flower Miffy POP UP SHOP」を、東京・渋谷にある渋谷モディで開催する。【写真】渋谷モディ限定！クリアファイルなどキュートなグッズ一覧■購入特典もかわいい今回開催される「Flower Miffy POP UP SHOP」は、1月31日（土）の“チューリップの日”をメインテーマに、フラワーギフトや季