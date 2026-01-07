»×¤ï¤º2ÅÙ¸«¡Ä¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î?±ïµ¯ÎÉ¤¹¤®¤ë»Ñ?¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î¡¢»×¤ï¤º2ÅÙ¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë?±ïµ¯ÎÉ¤¹¤®¤ë»Ñ?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯»ùÅç¸©¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉJA-SS¤¬¡ÖÀèÆü¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶öÁ³»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡£¤Ê¤ó¤À¤«±ïµ¯¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤Î¤Ü¤ê¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬Î¾ÏÓ¤ò½½»ú¤ËÁÈ¤ó¤ÀÇØ¸å¤ÇÂÀÍÛ¤¬µ±¤­¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ¬»¦µ»¡¦¥¹¥Ú¥·¥¦¥à¸÷Àþ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¸½ºß¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¤½¤½¥°¥Ã¥ÉÂçºîÀï¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¦