「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート目指すは世界の頂点！ 馬術競技に取り組む上山明新館高校の生徒を紹介愛馬と共に掴んだ栄冠の裏側に迫る（山形） 午年の２０２６年、最初に紹介するのは馬術競技に取り組む上山明新館高校の荒木清さんです。 愛馬と共に掴んだ栄冠の裏側に迫ります。