京都の花街・祇園では舞妓さんらが仕事始めです。「私たちは祇園の伝統を誇りとし、心の修養につとめ、技芸の習得に励みましょう」誓いの言葉を読み上げる舞妓さんたち。京都市東山区の祇園甲部歌舞練場で行われた「始業式」には正月の縁起物、稲穂のかんざしと黒紋付き姿の芸妓・舞妓約８０人が集まり、新年のあいさつとともに決意を新たにしました。（芸妓美羽子さん）「（年女なので）今年１年、お馬さんのように駆け