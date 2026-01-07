意図的に地震の揺れを小さくみせていた疑い 浜岡原子力発電所の再稼働の審査をめぐり、中部電力がデータを不正に操作していた問題で、原子力規制委員会からは「ねつ造、改ざんに当たる」などの厳しい意見が噴出しました。 【写真を見る】原子力規制委員会の会議の様子 約12年にわたる審査は白紙の見通しに。地元自治体は、国に中部電力の監督を徹底するよう要望する方針です。 ＜原子力規制委員会 山中伸介委員長＞ 「