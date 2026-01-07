冬休みが終わり、県内のほとんどの公立小学校では7日から学校が始まりました。広島市中区の白島小学校では久しぶりに子どもたちの元気な声が響きました。村中真由美校長は、全校集会で約550人の児童に呼びかけました。■白島小学校村中真由美 校長「今年は午年です。午年にあやかって新しい目標や夢に向かってエネルギッシュに頑張る1年にしてほしいと思っています」1年生の教室では冬休みの思い出を話し合い、宿題を提出