１月７日のきょう、大阪の百貨店では「七草がゆ」が振る舞われました。７日朝、阪神梅田本店で振る舞われたのは年始の風物詩、七草がゆ。一年間の無病息災を願ってセリやナズナなど春の七草と呼ばれる７つをかゆに入れて食べる風習で、その起源は江戸時代とされています。七草がゆは２５０食振る舞われ、約４０分でなくなったということです。「塩味がほんのり効いてて、大根（スズシロ）とかの食感もよくておいしいです」