新幹線「のぞみ」。今年は９月のシルバーウィークも全席指定席になります。ＪＲ西日本などは１月７日、来年度に運行する「のぞみ」について、ゴールデンウィークとお盆、年末年始に加え、９月のシルバーウィークの期間も自由席を設けず、全席指定席で運行すると発表しました。今年は敬老の日が月曜日、秋分の日が水曜日のため、火曜日も休日となり、５連休になります。帰省や旅行などに伴うホームの混雑が予想され、その緩和