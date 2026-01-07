１月８日（木）の近畿地方は、寒中らしい風の冷たさ。再び北部を中心に雪の降る天気となりそうです。日本付近は冬型の気圧配置になり、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側では断続的に雪や雨が降り、北寄りの風で近畿中部でも雪雲の流れ込む所がありそうです。京都や大津方面など、にわか雪やにわか雨にお気を付けください。南の地域は晴れる時間も長く、空気の乾燥状態が続きそうです。火の元に注意が必要です。