天草市佐伊津町の洲の崎地区で、正月の伝統行事「鬼火焚き」が行われました。鬼火焚きは、燃やした竹のはじける音で鬼を追い払い無病息災を祈る伝統行事で、この地区では「おにびやき」と呼ばれています。この日は、地区の人たちが去年飾っていた正月飾りを竹で組んだ高さ7メートルほどの櫓の中に入れ、火をつけました。そして炎が小さくなると餅を焼いて食べていました。 ■女の子「おいしいです。楽しい年にしたいです