·§ËÜ¤¬À¸¤ó¤À·»Äï¥×¥í¥Ü¥¯¥µー¡£WBCÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¸µ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦·»¤Î½Å²¬Í¥Âç¤µ¤ó¤È¡¢IBFÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé¸µ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦Äï¤Î½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï2023Ç¯¡¢·»ÄïÆ±»þ¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·»¤ÎÍ¥Âç¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯8·î¡¢ÆÍÁ³¤Î¸½Ìò°úÂà¡£¤½¤·¤Æº£¡¢·§ËÜ»Ô¤Ç¥«¥Õ¥§¤ò³«¤³¤¦¤È½àÈ÷¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¥«¥Õ¥§¤ò³«¤¯¤Î¤«¡©¤½¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¾å¿åÁ°»û¡¢½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó