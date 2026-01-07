子ブタの誕生から出荷まで 美味しい豚肉を生産するため、東京ドーム7個分の土地で、約160匹のブタを育てる熊本県立菊池農業高校、通称「菊農（きくのう）」の生徒たち。 【写真を見る】「我が子って言わなければ良かった」6か月共に過ごしたブタとの別れ悲しみと喜びを噛みしめて「いただきます」【菊農ブタ日記・後編】 養豚農家を目指している3年生、山田未来斗さんがブタに青春をかけた6か月を追いました。 【前編