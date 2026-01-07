新潟県内の1月7日朝の最低気温は、魚沼市守門と津南町で－8.1℃まで下がりました。長岡市など内陸でも2.6℃、17地点で今季一番の冷え込みとなりました。気になる1月8日の天気や3連休の天気について石黒菖気象予報士の解説です。 1月7日夜から1月8日の朝にかけては北にある低気圧から伸びる寒冷前線が通過するため、横殴りの雨や雷雨になるでしょう。そして前線が通過した後は、次第に冬型の気圧配置になり、上空に寒気が入