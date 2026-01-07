1月10日の「110番の日」を前に、くまモンが7日、県警の一日110番センター長を務めました。県警は、緊急性のない相談などが多いとして、正しい利用を呼びかけています。県警本部にある110番センター。事件や事故などの通報を受けると、場所などを特定し管轄の警察署や近くのパトカーに指令を出します。 県警によりますと、110番の受理件数は増加傾向にあります。去年は年間約16万件（暫定値）、1日あたり440件