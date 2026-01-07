ロシア大統領府によると、プーチン大統領は７日、ロシア正教会のクリスマスに合わせてモスクワ郊外の教会を訪れ、ウクライナでの軍事作戦に参加する露軍兵士やその家族と礼拝に出席した。プーチン氏は露軍兵士が「神聖な使命」を果たしていると称賛した。信仰心や愛国心に訴え、国民の結束を図る狙いがあるとみられる。プーチン氏はこの日、ロシア正教の信徒に向けたメッセージも出し、兵士や退役軍人を支援する正教会などの活