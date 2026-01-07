LINEヤフーが提供する旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」は、2026年1月6日から1月19日まで、宿泊と航空券を組み合わせた「ヤフーパック」を対象とする大型セール企画「ヤフーパック 新春ウルトラセール」を開催する。本企画は、新年最初の大型キャンペーンとして実施されるもので、人気宿泊施設を対象とした特別価格のほか、JAL・ANA便で利用できる割引クーポン、PayPayポイントの付与率が高まるキャンペーンなどを同時に展開する