ＤｅＮＡのドラフト４位・片山皓心（ひろみ）投手（ホンダ）が７日、横須賀市の青星寮に入寮した。「波のない、いい時と悪い時の差を少なくすることがテーマ。１軍で数多く投げたい」と活躍を誓った。ホンダの同僚からプレゼントされたというアルバムを手に入寮。「家族や身内以外にもこんなに応援してくれてる人がいることを実感しました。快く送り出してくれたので本当にいい会社だと思います」と古巣への感謝を忘れずプロの