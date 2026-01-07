米ラスベガスで開幕した世界最大のテック見本市CES 2026で、台湾ASUSが2画面ノートPC「Zenbook DUO」の新型を出展し注目を集めている。あわせてIntelが新たな主力プロセッサ、Panther LakeことCore Ultra Series 3を発表しているが、この発表の会場内でも紹介され、話題となっていたPCだ。電力を抑えつつ高い性能を出しやすいPanther Lakeを搭載することで、新型Zenbook DUOは2画面の特殊な仕様を使いやすい薄型ボディで実現してい