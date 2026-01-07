【初回直前特別PR】新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン」サムネイル 日本テレビ系1月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』(主演:篠原涼子/2026年1月11日放送スタート)の特別PR映像が解禁された。【動画】「パンチドランク・ウーマン」初回直前特別PR映像本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ(篠原涼子)が、殺人犯・日下怜治