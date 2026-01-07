秋田朝日放送 秋田市で新年恒例の消防出初式が行われ、消防団員が防災への意識を新たにしました。 消防出初式には消防本部の隊員や各地域の消防団員など、およそ９００人が参加しました。大型の放水車や災害現場で活躍する消防車両３５台も登場し、地域の人たちなどが放水の様子などを見守りました。消防によりますと、秋田市の去年１年間の火災件数は６４件で、前年より６件少なくなりました。死亡した人は０人で、統計を