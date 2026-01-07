中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月7日】中国商務部は7日、日本を原産地とするジクロロシランに対する反ダンピング（不当廉売）調査を同日から開始したと発表した。商務部の報道官は次のように説明した。今回の調査は国内産業からの申し立てに基づき開始した。申し立て側が提出した証拠によると、2022年から24年にかけて、ジクロロシランの日本からの輸入量は全体として増加傾向を示し、価格は31％下落し