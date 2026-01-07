大分県庁 東京・赤坂の個室サウナで夫婦が死亡した火事を受けて、県が大分県内のサウナに立ち入り調査をしていたことが分かりました。 2025年12月15日、東京・赤坂の個室サウナで火事が発生して中に閉じ込められたとみられる30代の夫婦が亡くなりました。 この火事を受け、県は2025年末大分市以外の地域で、個室のサウナがある施設を中心に各保健所が抽出した36か所に立ち入り調査、13か所に電話で聞き取りを行いました。